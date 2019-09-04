Легкий форвард сборной России и «Химок» Евгений Валиев рассказал о неудобствах, с которыми сталкивается национальная команда на чемпионате мира в Китае.

«Ничего нового не скажу. Да, еда своеобразная, но можно найти что поесть. Понятно, что мы привыкли к другому рациону, но жаловаться не стоит. Еще удивило, что горячую воду в раздевалке дают только во время игровых дней», – сказал Валиев, слова которого приводят «Известия».

Отметим, 4 сентября в Китае состоится третий матч группового этапа чемпионата мира по баскетболу между национальными командами России и Аргентины. Встреча, которая пройдет в городе Ухань на площадке «Ухань Спорт Центр», начнется в 15:30 по московскому времени.

Обе сборные уже обеспечили себе выход в следующий этап чемпионата мира одержав по две победы на групповом этапе — над Нигерией и Южной Кореей.