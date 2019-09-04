Четыре футболиста покинули вторую команду петербургского «Зенита», сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Как отмечается на сайте, нападающий Александр Еловских и защитник Алексей Плотников расторгли контракт с петербургским клубом по обоюдному согласию, а полузащитник Никита Колдунов продолжит карьеру в футбольном клубе «Сочи».

Кроме того, голкипер Нодари Каличава до конца текущего сезонана правах аренды проведет в петербургской «Звезде», выступающей в зоне «Запад» ПФЛ.

Отметим, Никита Колдунов стал девятым футболистом, который перешел из «Зенита» в «Сочи». Ранее этим летом из Петербурга в Сочи проследовали Миха Мевля, Дмитрий Полоз, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Антон Заболотный, Андрей Мостовой, Эльмир Набиуллин и Иван Новосельцев.