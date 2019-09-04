Полузащитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков рассказал, что мог покинуть «Зенит» и перейти в команду ниже уровнем.

По словам Жиркова, перед продлением соглашения с «Зенитом» у него были мысли закончить в родном Тамбове или в калининградской «Балтике». Футболист отметил, что у него были варианты поиграть год-полтора и завершить карьеру.

«Тяжело ли психологически находиться в большом клубе? Каждый осознает, что не сможет всю жизнь быть в одной команде. В любой момент может прийти сильный новичок, и ты окажешься не у дел», — сказал Жирков в программе «Футбол России».

Отметим футболист выступает за петербургский «Зенит» с 2016 года. В составе сине-бело-голубым он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.