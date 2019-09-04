Сборная России по баскетболу проведет третий матч в рамках чемпионата мира, который проходит в Китае. Команда Сергея Базаревича встретится с Аргентиной. Матч состоится сегодня, 4 сентября, начало запланировано на 15:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна здесь.
Отметим, обе сборные уже обеспечили себе выход в следующий этап чемпионата мира одержав по две победы на групповом этапе — над Нигерией и Южной Кореей.
В первом туре группового этапа российские баскетболисты сумели обыграть сборную Нигерии со счетом 82:77. Во втором туре российская команда одержала вторую победу, переиграв сборную Южной Кореи. Матч завершился со счетом 73:87.
Сборная Аргентины по баскетболу сначала одолела корейцев со счетом 95:69, а затем обыграла Нигерию со счётом 94:8
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