Петербургский СКА проведет выездной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против челябинского «Трактора». Встреча состоится сегодня, 4 сентября, начало запланировано на 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна здесь.

Петербургские армейцы начали турнир с победы, уверенно переиграв магнитогорский «Металлург» на старте чемпионата. Игра состоялась 2 сентября и закончилась победой СКА со счётом 3:1.

«Трактор», напротив, открыл новый сезон поражением от «Витязя». В домашнем матче челябинский клуб уступил со счётом 2:4.

В рамках Континентальной хоккейной лиги СКА и «Трактор» встречались между собой 23 раза. 13 раз армейцы выиграли в основное время, один раз победили в овертайме и дважды — по буллитам.