Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал дисквалификацию Евгения Кузнецова за употребление кокаина.

По словам Позднякова, эта дисквалификация — скорее репутационная потеря для прекрасного вида спорта. Он считает, что такие истории — вопрос не допинга, а этики и морали. Однако Поздняков уверен, что скамейка запасных у сборной России достаточно большая, и отряд не заметит потери бойца.

«Я думаю, что смысла ходатайствовать о сокращении срока дисквалификации в текущих условиях нет», — сказал Поздняков, слова которого приводит «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что в крови Кузнецова обнаружен кокаин. Запрещенное вещество было обнаружено во время последнего чемпионата мира по хоккею, который проходил в Братиславе.

Дисквалификация игрока налагается на матчи под эгидой IIHF. НХЛ не подчиняется Международной федерации хоккея. Кузнецов может быть дисквалифицирован НХЛ лишь по решению самой лиги.