Американский боец ММА Дастин Порье, которому в субботу предстоит сражение с Хабибом Нурмагомедовым на турнире UFC, заявил, что знает, как хочет провести бой россиянин.

«Думаю, он будет стараться перевести бой в партер. Допускаю, что Хабиб будет боксировать, но я считаю, что ему больше нравятся тейкдауны», — заявил он в эфире на YouTube-канале BT Sport.

По мнению Порье, чтобы не проиграть, ему достаточно «выдержать этот ритм, дистанцию и не терять центр октагона».

Напомним, бой с Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242. Сам турнир стартует в 18:00 по московскому времени, бой с участием Хабиба запланирован на 23:00. Нурмагомедов не выходил в октагон почти год — с прошлого октября, когда победил ирландца Конора Макгрегора. После этого россиянин был дисквалифицирован за участие в массовой драке.