Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что главным соперником в карьере для него стал Йоханнес Бё, однако соперничеством жизни все же назвал борьбу с Эмилем Свендсеном.

«У меня много друзей в биатлоне. За пределами моей команды я хорошо общаюсь с Тарьеем Бе. Мне повезло, что в поколении-88 очень много хороших спортсменов. Я дружу с Зимоном Шемпом, с Антоном Шипулиным. Со многими спортсменами моего возраста», — рассказал он в интервью Матч ТВ.

Напомним, Мартен Фуркад является семикратным обладателем «Большого хрустального глобуса», также он завоевал одиннадцать золотых наград на чемпионатах мира и стал пятикратным олимпийским чемпионом. Прошлый сезон вышел провальным для Фуркада. «Глобус» достался как раз Йоханнесу Бё.