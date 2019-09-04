Российскому бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову необходимо сбросить еще шесть килограммов до пятницы, когда на турнире UFC состоится взвешивание перед боем с Дастином Порье.

«Хабиб показал вчера вечером вес 76 кг. Осталось четыре тренировки, на каждой из них уберется по 1,5 кг», — сообщила команда россиянина.

Вес спортсменов для поединка в легком весе не должен превышать 70 кг.

Напомним, бой с Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242. Сам турнир стартует в 18:00 по московскому времени, бой с участием Хабиба запланирован на 23:00. Нурмагомедов не выходил в октагон почти год — с прошлого октября, когда победил ирландца Конора Макгрегора. После этого россиянин был дисквалифицирован за участие в массовой драке.