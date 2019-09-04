Защитник «Зенита» Данил Круговой, выступающий в данный момент за «Уфу», рассказал о потере отца.

По словам Кругового, самый грустный день в его жизни — когда умер отец. Футболист рассказал, что он не знает, как встал на ноги. Круговой тогда учился в девятом классе и сдавал экзамены. Игрок отметил, он не понимает, как взял себя в руки, потому что на месяц просто потерялся.

Круговой добавил, что отца, который служил в спецназе и бывал в горячих точках, убили, а убийц так и не нашли.

«Ходил на тренировки и забывал об этом. Тренировался — и старался об этом не думать. После этого приходил домой, сидел, лежал, рыдал. Мне и сейчас тяжело. Но все мы когда-то уходим. После потери отца я уже ничего не боюсь. Мне стало жить проще, я ко всему отношусь проще», — сказал Круговой в интервью Александру Головину на YouTube.

Напомним, в летнее трансферное окно защитник «Уфы» Данил Круговой подписал контракт с «Зенитом».

Остаток нынешнего сезона Круговой проведет в «Уфе»: петербуржцы отдадут игрока в аренду с правом досрочного возвращения.