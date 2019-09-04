Фуркад ответил, чем его смутила Россия

Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал, что его больше всего удивило, когда он был в России.

По словам Фуркада, у него очень много хороших воспоминаний о России — о Ханты-Мансийске, Тюмени, Сочи. Биатлонист отметил, что первым на ум приходит любовь российских болельщиков, которые дают ее очень много.

«Что меня больше всего удивило в России? Иногда еда была очень необычной. Знаете, во Франции есть кондитерские изделия. И они сладкие. А в России много кондитерских изделий с солью. Это очень смущает французов», — сказал Фуркад, слова которого приводит «Матч ТВ».