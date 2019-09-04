Сборная России проводит заключительную тренировку на базе в Новогорске перед вылетом в Глазго на отборочный матч чемпионата Европы-2020.

Национальная команда занимается под руководством Станислава Черчесова в полном составе без ограничений.

Напомним, 3 сентября команде успели присоединиться Денис Черышев и Александр Головин, прибывшие из «Валенсии» и «Монако» соответственно. Кроме того, в сборную был вызван полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов, заменивший Алексея Миранчука, который получил травму в матче «Локомотива» с «Ростовом».

Напомним, 6 сентября подопечные Станислава Черчесова на выезде встретятся со сборной Шотландии, игра будет проходить в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк». 9 сентября российская команды проведет игру против Казахстана в Калининграде.

После четырех туров сборная России располагается на втором месте в своей отборочной группе, отставая от Бельгии на три очка.