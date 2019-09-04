ММА-промоушен Bellator объявил о подписании соглашения с бразильским бойцом Кристиной Сайборг.

Как заявляет организация, эта сделка — самая крупная в истории женских смешанных единоборств. Срок контракта не уточняется, однако отмечается, что соглашение спортсменка подписала многолетнее и проведет несколько боев.

Как заявила Сайборг на видео, которое опубликовал в своем Twitter президент Bellator Скотт Кокер, она хочет стать единственной женщиной, которая завоюет четыре титула чемпиона в главных компаниях в одном дивизионе.