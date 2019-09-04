Хабиба перед боем с Порье в Абу-Даби охраняют люди с оружием

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов находится под усиленной охраной перед поединком между ним и американцем Дастином Порье.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду Нурмагомедова. Как сообщил член команды бойца, Хабиб живет на закрытой территории, которая охраняется, в том числе вооруженными людьми. Отмечается, что никакой опасности нет, это просто необходимо для безопасности и спокойной подготовки к бою.