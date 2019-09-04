Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 12:13,  4 сентября 2019
Бокс/MMA
0

Хабиба перед боем с Порье в Абу-Даби охраняют люди с оружием

Хабиба перед боем с Порье в Абу-Даби охраняют люди с оружием
Хабиб Нурмагомедов. Фото: Instagram

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов находится под усиленной охраной перед поединком между ним и американцем Дастином Порье.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду Нурмагомедова. Как сообщил член команды бойца, Хабиб живет на закрытой территории, которая охраняется, в том числе вооруженными людьми. Отмечается, что никакой опасности нет, это просто необходимо для безопасности и спокойной подготовки к бою.

Напомним, бой с Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242. Сам турнир стартует в 18:00 по московскому времени, бой с участием Хабиба запланирован на 23:00. Нурмагомедов не выходил в октагон почти год — с прошлого октября, когда победил ирландца Конора Макгрегора. После этого россиянин был дисквалифицирован за участие в массовой драке.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров