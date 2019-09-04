Хабиба перед боем с Порье в Абу-Даби охраняют люди с оружием

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов находится под усиленной охраной перед поединком между ним и американцем Дастином Порье.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду Нурмагомедова. Как сообщил член команды бойца, Хабиб живет на закрытой территории, которая охраняется, в том числе вооруженными людьми. Отмечается, что никакой опасности нет, это просто необходимо для безопасности и спокойной подготовки к бою.
Напомним, бой с Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242. Сам турнир стартует в 18:00 по московскому времени, бой с участием Хабиба запланирован на 23:00. Нурмагомедов не выходил в октагон почти год — с прошлого октября, когда победил ирландца Конора Макгрегора. После этого россиянин был дисквалифицирован за участие в массовой драке.
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