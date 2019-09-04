На официальном сайте «Краснодара» опубликован профиль правого защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил Василий Конов. Возможно, администраторы сайта перепутали футболиста сборной России с новичком команды Мануэлом Фернандешем, который ранее пополнил состав черно-зеленых.

Напомним, Фернандеш перешел в «Краснодар» в статусе свободного агента. Ранее португалец успешно прошел медицинское обследование, подписав с «быками» личный контракт до окончания сезона.

Отметим, Фернандеш ранее выступал в составе московского «Локомотива». Контракт с железнодорожниками у игрока истек летом 2019-го, и стороны не смогли договориться о его продлении.

Марио Фернандес выступает в составе ЦСКА с 2012 года. За сборную России футболист играет с 2017-го.