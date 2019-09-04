Фергюсон: Макгрегор может подраться с проигравшим в бое Хабиба и Порье

Американский боец UFC Тони Фергюсон поделился мнением о том, с кем ему стоит подраться после турнира UFC 242 и раскритиковал Конора Макгрегора.

Фергюсон считает, что он должен драться за право сразиться за титул, и победитель боя между Нурмагомедовым и Порье должен стать его соперником. Фергюсон заявил, что Макгрегор ведет себя как бывшая девушка.

«Я уже перестал думать о нём. Теперь он упоминает моё имя? Оставьте это. Я думаю, что он может подраться с проигравшим боя Нурмагомедов — Порье. Если мы хотим действовать в соответствии с рейтингом, то нужно поступать именно так», — сказал Фергюсон, слова которого приводит ESPN.