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  • 14:16,  4 сентября 2019
Бокс/MMA
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Фергюсон: Макгрегор может подраться с проигравшим в бое Хабиба и Порье

Фергюсон: Макгрегор может подраться с проигравшим в бое Хабиба и Порье
Тони Фергюсон. Фото: Instagram.

Американский боец UFC Тони Фергюсон поделился мнением о том, с кем ему стоит подраться после турнира UFC 242 и раскритиковал Конора Макгрегора.

Фергюсон считает, что он должен драться за право сразиться за титул, и победитель боя между Нурмагомедовым и Порье должен стать его соперником. Фергюсон заявил, что Макгрегор ведет себя как бывшая девушка.

«Я уже перестал думать о нём. Теперь он упоминает моё имя? Оставьте это. Я думаю, что он может подраться с проигравшим боя Нурмагомедов — Порье. Если мы хотим действовать в соответствии с рейтингом, то нужно поступать именно так», — сказал Фергюсон, слова которого приводит ESPN.

Напомним, бой Хабиба Нурмагомедова с Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242. Сам турнир стартует в 18:00 по московскому времени, бой с участием Хабиба запланирован на 23:00. Нурмагомедов не выходил в октагон почти год — с прошлого октября, когда победил ирландца Конора Макгрегора. После этого россиянин был дисквалифицирован за участие в массовой драке.

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