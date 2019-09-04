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  • 14:16,  4 сентября 2019
Лыжные гонки
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Лыжница Соболева официально сменила фамилию и стала Устюговой

Лыжница Соболева официально сменила фамилию и стала Устюговой
Сергей Устюгов и Елена Соболева. Фото: "Инстаграм" Соболевой

Российская лыжница Елена Соболева, супругом которой является лыжник Сергей Устюгов, взяла фамилию мужа.

Под новой фамилией спортсменка уже значится на сайте FIS и в системе ФЛГР.

Напомним, Сергей Устюгов и Елена Соболева сыграли свадьбу в Екатеринбурге 10 августа.

Предложение Соболевой Устюгов сделал на свадьбе своего друга, лыжника Рината Сафиуллина. «При всех сейчас я хочу признаться тебе в любви. Вечной любви», — сказал Сергей Устюгов и протянул Соболевой кольцо, стоя на одном колене.

Иностранных коллег на свадьбу лыжники не приглашали: «Особой дружбы ни с кем из них нет. Нас только спорт связывает. Если всех таких друзей звать, точно кавказская свадьба получится».

Отметим, спортсмены тренируются в группе одного специалиста Маркуса Крамера.

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