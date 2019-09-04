Хабиб: Только набитое брюхо делает тебя ленивым. В моем случае это не так

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о настрое перед боем с Дастином Порье и о том, кто заслужил следующий поединок с ним.

«7 сентября орел будет охотиться. Но не просто орел, а голодный орел. Это два разных зверя. Только одна вещь делает тебя ленивым — это набитое брюхо. Но в моем случае это не так», — сказал Нурмагомедов, слова которого приводит «Р-Спорт».

По словам Хабиба, он планирует сделать все, как обычно — вылететь на охоту и поймать добычу.

Российский боец отметил, что он сконцентрирован на предстоящем поединке и ощущает давление, потому что не может огорчить отца. Спортсмен добавил, что Порье — опытный боец, он победил хороших бойцов и заслужил титульный бой.

«В случае победы на следующей неделе, кто заслужит следующий бой? Только Тони Фергюсон, только он заслужил», — подчеркнул Хабиб.