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  • 14:16,  4 сентября 2019
Бокс/MMA
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Хабиб: Только набитое брюхо делает тебя ленивым. В моем случае это не так

Хабиб: Только набитое брюхо делает тебя ленивым. В моем случае это не так
Хабиб Нурмагомедов. Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о настрое перед боем с Дастином Порье и о том, кто заслужил следующий поединок с ним.

«7 сентября орел будет охотиться. Но не просто орел, а голодный орел. Это два разных зверя. Только одна вещь делает тебя ленивым — это набитое брюхо. Но в моем случае это не так», — сказал Нурмагомедов, слова которого приводит «Р-Спорт».

По словам Хабиба, он планирует сделать все, как обычно — вылететь на охоту и поймать добычу.

Российский боец отметил, что он сконцентрирован на предстоящем поединке и ощущает давление, потому что не может огорчить отца. Спортсмен добавил, что Порье — опытный боец, он победил хороших бойцов и заслужил титульный бой.

«В случае победы на следующей неделе, кто заслужит следующий бой? Только Тони Фергюсон, только он заслужил», — подчеркнул Хабиб.

Напомним, бой с Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242. Сам турнир стартует в 18:00 по московскому времени, бой с участием Хабиба запланирован на 23:00. Нурмагомедов не выходил в октагон почти год — с прошлого октября, когда победил ирландца Конора Макгрегора. После этого россиянин был дисквалифицирован за участие в массовой драке.

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