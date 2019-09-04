Шведский форвард подмосковных «Химок» Юнас Йеребко поделился ожиданиями от своего дебютного сезона в Единой лиге ВТБ.

По словам Йеребко, России он раньше не был, но рад, что оказался здесь, потому что недалеко находится Швеция. Игрок отметил, тот факт, что он второй швед в команде, Йеребко уже обсудил с Алексеем эту шутку. Форвард отметил, он не видит никаких проблем в плане адаптации в Европе, и при этом не закрывает двери в НБА, хотя для него это уже не является мечтой.

«Я играл в баскетбол на высочайшем уровне, но сейчас новый этап в моей жизни, связанный с Евролигой и Лигой ВТБ. Пока я не думаю об НБА. Сейчас все мои мысли связаны с «Химками» и успешном выступлении в сезоне. Моя задача — показывать лучший баскетбол, а там будет видно», — сказал Йеребко, слова которого приводит официальный сайт «Химок».

Напомним, Йеребко перешел в российский клуб из «Голден Стэйт Уорриорз».

Шведский игрок провел в НБА девять сезонов. В минувшем сезоне Жеребко стал финалистом лиги в составе «Голден Стэйт». Команда вышла в плей-офф, где встретилась с «Торонто Рэпторс» и проиграла серию. Жеребко отыграл 73 матча за сезон, в среднем набирая 6,3 очка, 3,9 подбора и 1,3 передачи.