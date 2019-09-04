Тактаров о Хабибе: Нули в графе «поражения» — это полная туфта

Бывший боец UFC Олег Тактаров поделился мнением о предстоящем поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.

По словам Тактарова, было бы лучше, если бы бой Хабиба и Порье был не титульным, а проходным, своего рода репетиция перед Фергюсоном. Тогда не нужен был бы Конор Макгрегор для поднятия рейтинга. Тактаров считает, что нули в графе «поражения» – «это полная туфта», потому что зрителям нужна интрига, все любят смотреть, как человек падает и встает.

По мнению экс-бойца, легкий вес для Хабиба — это издевательство для организма, потому что Тактаров знает, сколько реально весит Хабиб. Тактаров заявил, что будь он его отцом, сказал бы, чтобы боец переходил в другую категорию.

«Гонять такой вес безумно тяжело, и лично я на это не способен. Могу пойти на такое, если это необходимо для съемок в кино. Но если бы мне предложили бой, пусть и за большие деньги, то я бы не стал сгонять вес. Это сильно влияет на печень, почки, ты становишься, по сути дела, больным человеком», — сказал Тактаров, слова которого приводит «Советский спорт».