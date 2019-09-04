Торторелла рассказал, почему сожалеет об уходе Панарина и Бобровского

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал уход из команды российских игроков Артемия Панарина и Сергея Бобровского.

По словам Тортореллы, Панарин сделал много замечательных вещей. Тренер отметил, что россиянин весит всего 170 фунтов (77 кг), однако это один из самых сильных хоккеистов, которых он когда-либо тренировал.

«Вы знаете, как я к нему отношусь. Просто поразительно, насколько он хорош. Но он тоже ушел», — сказал Торторелла.

Специалист добавил, что Бобровский – это «чертовски хороший вратарь», который на протяжении трех последних сезонов прогрессировал в плей-офф.

«Если бы он не сделал тот сэйв в начале второго периода первого матча, кто знает, как сложилась бы серия с «Тампой», — заметил Торторелла, слова которого приводит The Athletic.