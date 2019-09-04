Полузащитник сборной России и «Краснодара» Руслан Камболов поделился ожиданиями от матча против Шотландии.

По словам Камболова, в сборной России разобрали соперника на теории. Игрок отметил, что Шотландия играет в быстрый футбол и хорошо атакует. Камболов добавил, что Черчесов показал игрокам их плюсы и минусы, но все секреты раскрывать футболист не стал.

«Соперник играет дома, у него больше уверенности. Но мы едем выступать на чужом поле, как хозяева. Не рассматриваем ничью, как хороший результат. Мы должны играть на максимуме и только на победу. Я не играл пару матчей, смог восстановиться. Сейчас чувствую себя намного лучше», — сказал Камболов, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, 6 сентября подопечные Станислава Черчесова на выезде встретятся со сборной Шотландии, игра будет проходить в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк». 9 сентября российская команды проведет игру против Казахстана в Калининграде.

После четырех туров сборная России располагается на втором месте в своей отборочной группе, отставая от Бельгии на три очка.