Защитник сборной России и московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал недавние трансферы и свой конфликт с Магомедом Оздоевым.

По словам Джикии, он не может сказать, что его что-то удивило, но защитник следил за новостями, которые касаются его друзей. Капитан «Спартака» отметил, он пообщался с покинувшими «Спартак» Ташаевым и Мелкадзе, пожелав им удачи.

«А за остальными особо не следил. Неймар? Он уже три месяца куда-то переходит. Что касается ситуации с Оздоевым, то это уже история пройденная, мы находимся в сборной и у нас одна общая цель. Всё нормально. Мы едем на игру и думаем только о положительном», — сказал Джикия, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, в концовке матча «Спартак» — «Зенит» у штрафной москвичей произошла стычка между Джикией и Оздоевым. Футболисты толкались и обменивались репликами. Позже главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что конфликт улажен.