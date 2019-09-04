Бразильский нападающий французского «Пари Сен Жермен» Неймар выражает недоволен несостоявшимся переходом в каталонскую «Барселону» в летнее трансферное окно.

Об этом сообщает Sport.es. По информации источника, бразильский игрок очень разочарован решением руководства парижан не отпускать его в стан сине-гранатовых. Неймар уверен, что таким образом «ПСЖ» решил наказать его.

Напомним, ранее в «Барселоне» заявляли, что не имеют финансовых возможностей, позволяющих приобрести Неймара за ту сумму, которую требует «ПСЖ». Каталонцы хотели включить в сделку своих игроков, но парижане рассчитывали получить всю сумму в денежном эквиваленте.

Ранее стало известно, что Неймар собирается взыскать со своего бывшего клуба, испанской «Барселоны, 26 миллионов евро, которые ему не выплатили в качестве бонусов. В 2017 году Неймар продлил контракт с «Барселоной» и должен был получить бонусы за лояльность клубу, однако сразу после этого перешел в «Пари Сен-Жермен». «Барселона» выплатила лишь 14 миллионов из обещанных сорока, остальную сумму клуб удержал — ее и хочет вернуть Неймар.