Петербургская фристайлистка Мария Комиссарова, получившая травму позвоночника на Олимпийских играх в Сочи, рассказала, почему не хочет жить в России.

«Сами знаете, как у нас с доступной средой и отношением к инвалидам в России, каждый раз приезжая, я ужасно себя чувствую, когда хочешь, а не можешь…даже при наличии помощников», — написала она в посте в «Инстаграм».

При этом Комиссарова отметила, что в России у нее больше возможностей для карьеры.

«Там я могу себя реализовать в разных сферах. Много куда уже приглашали, да и связи есть. И в депутаты, и в правительство при желании», — написала спортсменка, подчеркнув, что пока выбирает комфорт, но не исключает возвращения на родину лет через пять.

Сразу после падения в Сочи в 2014 году спортсменка перенесла две операции, а затем приняла решение продолжить реабилитацию в испанской клинике. Комиссарова лечилась там до 2016 года, но занятия не привели к обещанному результату: двигательная функция бёдер и ног не была восстановлена. Фристайлистка судилась с клиникой, но получила всего 60 тысяч вместо требуемых 50 миллионов рублей. Сейчас она живет в Испании и воспитывает двоих детей.