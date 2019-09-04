Глава тренерского совета Федерации фигурного катания России Елена Чайковская поделилась ожиданиями от выступления российских фигуристов в танцах на льду на Олимпийских играх 2022 года.

По словам Чайковской, она ждет прозрений от российских танцевальных пар. Глава тренерского совета настроена, что к Олимпийским играм получится вернуть золотую медаль в исконно русской дисциплине.

«Будем сейчас следить за танцорами как ни за кем другим», – сказала Чайковская, слова которой приводит ТАСС.

Отметим, в данный момент лучшими российскими парами в танцах на льду являются Александра Степанова/Иван Букин и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.