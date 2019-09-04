Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о любви своего тренера Этери Тутберидзе к собакам. У спортсменки есть маленькая собачка Тина, которую она берет с собой на соревнования.

«Этери Георгиевна любит животных, у нее тоже есть маленькая собачка, которую она иногда приводит на каток. Так что любовь к собакам у нас командная», — рассказала Трусова в интервью «СЭ».

Маленькая собачка есть также у Анны Щербаковой. Олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая тренируется в той же группе — хозяйка большой собаки породы акита-ину. Ее зовут Масару.

Александра Трусова начнет свой первый взрослый сезон на мемориале Ондрея Непелы, который пройдет в Братиславе с 19 по 21 сентября.