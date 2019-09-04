Российский хореограф и постановщик шоу, серебряный призер олимпийских игр Илья Авербух поделился ожиданиями от предстоящего сезона в фигурном катании.

По словам Авербуха, сезон будет очень интересный и сложный. Авербух уверен, что на первые роли обязательно выйдут Трусова, Щербакова, Косторная, а также Загитова и Медведева, с которой хореограф делал короткую программу. Авербух считает, что бывшие юниорки сейчас больше считаются фаворитками, чем пресловутая борьба Загитовой и Медведевой.

«Также Лиза Туктамышева, еще ее не видел в сезоне. Если она сохранит свой технический тройной аксель, то она абсолютно конкурентоспособна. Посмотрим, что приготовила Самодурова», — сказал Авербух, слова которого приводит «Газета.ru».

Ранее Илья Авербух высказал свое мнение насчет участившихся скандалов в фигурном катании. По мнению Авербуха, когда вид спорта обсуждают, то он становится популярным в обществе.