Двукратная чемпионка мира среди юниоров фигуристка Александра Трусова рассказала о работе, проведенной в межсезонье.

«Тройной аксель? Я работала над ним и продолжаю это делать», — отметила спортсменка в интервью «СЭ», добавив, что на сборах в Новогорске она работала и над скольжением, и над сложными каскадами.

На данный момент единственной российской фигуристкой, прыгающей тройной аксель, является Елизавета Туктамышева. Трусова же владеет тремя четверными — в ее арсенале сальхов, тулуп и лутц.

Напомним, ранее стало известно, что в новом сезоне Трусова будет выступать в образе Дейенерис Таргариен из «Игры престолов». Уже в эти выходные фигуристы выступят на контрольных прокатах в московском дворце «Мегаспорт».