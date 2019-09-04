Нападающий сборной России и «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин рассказал, почему не поехал на Олимпийские игры 2018 года.

По словам Овечкина, следующая Олимпиада еще не обсуждается, для этого пока рано, но это одна из тем, которая поднимется в диалоге между профсоюзом и НХЛ. Нападающий отметил, что его раскритиковали в России за пропуск прошлой Олимпиады, но у каждого свое мнение, а Овечкин делал свое заявление от сердца и реально думал и надеялся, что его отпустят.

«У меня была договорённость со своим боссом Тедом Леонсисом. Он так и сказал: «Ты можешь ехать, без проблем». Но единственная проблема была в том, что ИИХФ и НХЛ договорились так, что сами запретили уезжать в Корею. То есть я бы мог туда приехать, но в качестве болельщика. Понимаете, если ты пойдёшь один, как сделал я, то это как биться об стенку головой. Единственное, немного обидело и разочаровало, что меня в принципе никто не поддержал. То есть кто-то говорил: мол, я поеду. А когда дошло до дела — голову спрятали в кусты», — сказал Овечкин, слова которого приводит «Матч ТВ».

Ранее Овечкин рассказал о возможном завершении карьеры хоккеиста после окончания контракта в 2021 году. Форвард отметил, что него есть много вариантов и он не будет их скрывать. По словам Овечкина, все будет зависеть от того, насколько он будет здоров. Хоккеист может вернуться в Россию, чтобы 2022 году участвовать в Олимпиаде, но только если будет здоров.