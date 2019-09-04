Отец российской квадистки Александры Трусовой Вячеслав рассказал, как она восстанавливается и отдыхает.

По его словам, физическим восстановлением спортсменов занимается целый штат специалистов: медики, массажисты и т.д.

«Но нужно еще и психологическое восстановление, вот тут уже не стоит зацикливаться только на спорте, Саша развлекается с братьями в выходные, учится в будни, это хорошо отвлекает и дает возможность не попасть в психологическую яму», — рассказал Вячеслав Трусов в интервью «СЭ».

Ранее фигуристка рассказала, что в детстве боялась выходить на лед без папы.

Александра Трусова начнет свой первый взрослый сезон на мемориале Ондрея Непелы, который пройдет в Братиславе с 19 по 21 сентября. В ее арсенале три четверных прыжка — сальхов, тулуп и лутц. Кроме того, она работает над тройным акселем.