Российская теннисистка Мария Шарапова ответила на частное мнение отдельных людей о том, что ее бизнес успешен за счет привлекательной внешности спортсменки.

«Что я могу сказать? Удачи! Вы можете отправиться в салон и покраситься в блондинку, но на самом деле нужно гораздо большее. Если так действительно говорят, то пусть попробуют всё сделать сами», — сказала Шарапова, слова которой приводит The Wall Street Journal.

Теннисистка добавила, что она вложила хорошие деньги, чтобы заполучить отличную команду.

Отметим, Мария Шарапова основала собственный кондитерский бренд Sugarpova, под именем которого выпускает шоколад и сладости.

Ранее Шарапова была приглашена на американское бизнес-шоу Shark Tank в качестве эксперта.