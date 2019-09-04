Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 16:05,  4 сентября 2019
Баскетбол
68

Сборная России начала матч с Аргентиной на ЧМ-2019

Сборная России начала матч с Аргентиной на ЧМ-2019
Сборная России по баскетболу. Фото: РФБ

В Китае стартовал матч третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными России и Аргентины.

Встреча, которая проходит в городе Ухань на площадке «Ухань Спорт Центр», началась в 15:30 по московскому времени. Прямую трансляцию игры можно посмотреть здесь.

Обе сборные уже обеспечили себе выход в следующий этап чемпионата мира одержав по две победы на групповом этапе — над Нигерией и Южной Кореей.

В первом туре группового этапа российские баскетболисты сумели обыграть сборную Нигерии со счетом 82:77. Во втором туре российская команда одержала вторую победу, переиграв сборную Южной Кореи. Матч завершился со счетом 73:87.

Сборная Аргентины по баскетболу сначала одолела корейцев со счетом 95:69, а затем обыграла Нигерию  со счётом 94:81.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров