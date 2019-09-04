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  • 02:06,  5 сентября 2019
Футбол
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Российская футболистка умерла во время тренировки по ММА

Российская футболистка умерла во время тренировки по ММА
Полина Кобзева. Фото: Instagram.

Защитник женского футбольного клуба «Подольчанка» Полина Кобзева ушла из жизни во время тренировки по смешанным единоборствам.

Как сообщается на странице «Подольчанки» во «ВКонтакте». Отмечается, что 19-летняя Кобзева умерла от остановки сердца.

Как сообщает пресс-служба РФС, слова которой приводит «Р-Спорт», помимо футбола Кобзева занималась ММА. Трагический случай произошел 31 августа в Москве. На момент смерти Кобзева не тренировалась с «Подольчанкой» два месяца.

Отметим, «Подольчанка» выступает в чемпионате России по футболу среди женских команд первого дивизиона.

Ранее сообщалось, что российский ватерполист Виталий Смирнов скончался на тренировке в возрасте 15 лет. У Смирнова остановилось сердце во время занятия.

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