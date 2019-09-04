Российская футболистка умерла во время тренировки по ММА

Защитник женского футбольного клуба «Подольчанка» Полина Кобзева ушла из жизни во время тренировки по смешанным единоборствам.

Как сообщается на странице «Подольчанки» во «ВКонтакте». Отмечается, что 19-летняя Кобзева умерла от остановки сердца.

Как сообщает пресс-служба РФС, слова которой приводит «Р-Спорт», помимо футбола Кобзева занималась ММА. Трагический случай произошел 31 августа в Москве. На момент смерти Кобзева не тренировалась с «Подольчанкой» два месяца.

Отметим, «Подольчанка» выступает в чемпионате России по футболу среди женских команд первого дивизиона.