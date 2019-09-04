Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 16:05,  4 сентября 2019
Интересное сейчас
5

Медведева пожелала однофамильцу Даниилу удачи на US Open

Медведева пожелала однофамильцу Даниилу удачи на US Open
Евгения Медведева. Фото: скриншот видео Olympic Channel

Российская фигуристка Евгения Медведева в «сториз» своего Instagram пожелала удачи на US Open теннисисту Даниилу Медведеву.

«Поздравляю Даниила Медведева с выходом в полуфинал US Open. Верю в твою победу и желаю удачи! Надеюсь увидеть тебя в финале Олимпиады-2020 в Токио!» — написала Медведева в Instagram.

Отметим, российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал US Open, обыграв швейцарца Стэна Вавринку. В полуфинале Медведев встретится с Димитровым, который победил Роджера Федерера в пяти сетах.

Ранее Евгения Медведева рассказала о том, в каком случае она будет считать следующий сезон успешным.

Напомним, Медведева завоевала две серебряные медали на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров