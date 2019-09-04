Медведева пожелала однофамильцу Даниилу удачи на US Open

Российская фигуристка Евгения Медведева в «сториз» своего Instagram пожелала удачи на US Open теннисисту Даниилу Медведеву.

«Поздравляю Даниила Медведева с выходом в полуфинал US Open. Верю в твою победу и желаю удачи! Надеюсь увидеть тебя в финале Олимпиады-2020 в Токио!» — написала Медведева в Instagram.

Отметим, российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал US Open, обыграв швейцарца Стэна Вавринку. В полуфинале Медведев встретится с Димитровым, который победил Роджера Федерера в пяти сетах.

Ранее Евгения Медведева рассказала о том, в каком случае она будет считать следующий сезон успешным.

Напомним, Медведева завоевала две серебряные медали на Олимпийских играх в Пхенчхане.