В США в рамках US Open состоится полуфинальный матч турнира между американской теннисисткой Сереной Уильямс и украинкой Элиной Свитолиной.

Встреча будет проходить в Нью-Йорке сегодня, 5 сентября, начало запланировано на 23:00 по московскому времени.

В четвертьфинале Открытого чемпионата США Уильямс в двух сетах обыграла китаянку Ван Цян — 6:0, 6:1. Матч продлился всего 44 минуты. Свитолина в предыдущем раунде одержала победу над британкой Йоханной Контой (6:4, 6:4).

Перед игрой Уильямс назвала Свитолину бойцом. Серена считает, что ее соперница достаёт много мячей и не так часто ошибается, являясь одной из тех теннисисток, которые всё делают отлично.

В 1/8 финала Уильямс обыграла хорватку Петру Мартич, а Свитолина одолела американку Мэдисон Киз.

Напомним, в 2018 году победительницей US Open стала японка Наоми Осака.