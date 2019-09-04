Отец Нурмагомедова рассказал, сколько заработает Хабиб за бой с Порье

Стало известно , сколько заработает российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов за поединок против американца Дастина Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

По словам отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова, слова которого приводит ТАСС, два миллиона долларов, которые боец получил за прошлый поединок, — незначительная сумма для лучшего бойца UFC, поэтому выплаты россиянину будут в 3-3,5 раза больше, чем в прошлый раз.

Таким образом, Хабиб Нурмагомедов заработает за бой с Дастином Порье более шести миллионов долларов

Отметим, за бой с ирландцем Конором Макгрегором в октябре прошлого года россиянин получил два миллиона долларов в качестве базового гонорара. Большую часть этой суммы составил процент от pay-per-view и другие выплаты.