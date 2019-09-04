Отец Нурмагомедова рассказал, сколько заработает Хабиб за бой с Порье

Стало известно , сколько заработает российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов за поединок против американца Дастина Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
По словам отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова, слова которого приводит ТАСС, два миллиона долларов, которые боец получил за прошлый поединок, — незначительная сумма для лучшего бойца UFC, поэтому выплаты россиянину будут в 3-3,5 раза больше, чем в прошлый раз.
Таким образом, Хабиб Нурмагомедов заработает за бой с Дастином Порье более шести миллионов долларов
Отметим, за бой с ирландцем Конором Макгрегором в октябре прошлого года россиянин получил два миллиона долларов в качестве базового гонорара. Большую часть этой суммы составил процент от pay-per-view и другие выплаты.
Напомним, бой Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242. Сам турнир стартует в 18:00 по московскому времени, бой с участием Хабиба запланирован на 23:00 по московскому времени. Нурмагомедов не выходил в октагон почти год — с прошлого октября, когда победил ирландца Конора Макгрегора. После этого россиянин был дисквалифицирован за участие в массовой драке.
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