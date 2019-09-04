В Челябинске стартовал хоккейный матч между «Трактором» и петербургским СКА. Команды встречаются в рамках регулярного чемпионата КХЛ, игра началась в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна здесь.

Петербургские армейцы начали турнир с победы, уверенно переиграв магнитогорский «Металлург» на старте чемпионата. Игра состоялась 2 сентября и закончилась победой СКА со счётом 3:1.

«Трактор», напротив, открыл новый сезон поражением от «Витязя». В домашнем матче челябинский клуб уступил со счётом 2:4.