Российский боец ММА Александр Емельяненко объявил о подписании контракта на поединок с российским стронгменом Михаилом Кокляевым.

На своей странице в «Инстаграме» Емельяненко опубликовал видеоролик, в котором разорвал на себе рубашку и пообещал, что сможет сделать то же самое с соперником. «Контракт на бой с Кокляевым подписан! Бой состоится!» — сказал боец.

Емельяненко отметил, что о сроках проведения поединка сообщит позже.

Напомним, Емельяненко еще в середине лета сообщал, что бой, скорее всего, состоится нынешней осенью. Ранее Кокляев заявил, что сможет положить Емельяненко с одного удара. При обсуждении возможного боя спортсмены успели обменяться видеообращениями несколько раз.