В Челябинске состоится матч между «Трактором» и СКА. Перед началом встречи тренерский штаб петербургского клуба огласил состав.

Место в воротах армейцев займет голкипер Петр Кочетков, запасным вратарем будет Алексей Мельничук.

В составе первого звена сыграют Владимир Ткачев — Йори Лехтеря — Сергей Плотников, Роман Рукавишников — Давид Рундблад.

Второе звено: Наиль Якупов — Йоонас Кемппайнен — Алелксандр Барабанов, Артем Зуб — Ярослав Дыбленко.

Третье звено: Дмитрий Кагарлицкий — Алексей Бывальцев — Максим Карпов, Андрей Зубарев — Артем Земченок.

Четвертое звено: Виктор Тихонов — Илья Каблуков — Евгений Кетов — Василий Подколзин, Данила Галенюк.

Меньше часа до матча в Челябинске.

Вперед, наш СКА!#ТРКСКА pic.twitter.com/cI94KhauaH — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) September 4, 2019

Матч будет проходить сегодня, 4 сентября, и начнется в 17:00 по московскому времени. В первой встрече сезона армейцы обыграли магнитогорский «Металлург» со счётом 3:1.