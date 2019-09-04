Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков призвал поддержать фигуристов на контрольных прокатах.

Специалист пояснил, что мероприятие проводится так рано, чтобы до начала соревновательного сезона спортсмены могли внести коррективы в свои новые программы, что-то поменять или исправить. Горшков подчеркнул, что на контрольных прокатах фигуристы покажут ещё не обкатанные программы.

«Поэтому прошу не судить их строго, главное для них сейчас – поддержка, поскольку им надо готовиться к новому сезону», — сказал Горшков, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, контрольные прокаты будут проходить в Москве на малой арене «Лужников» 7 и 8 сентября. На лед выйдут лучшие фигуристы России во всех четырех дисциплинах. Ранее Евгения Медведева сообщила, что ее тренер Брайан Орсер не сможет присутствовать во время короткой программы.