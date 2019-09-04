Главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо официально возглавил петербургский «Зенит». Об этом сообщает сайт клуба.

Ранее специалист работал в кемеровском «Кузбассе», который покинул в нынешнее межсезонье. О том, что он официально покинул прежнее место работы, стало известно в среду, 4 сентября. Его контракт с «Кузбассом» был заключен до конца сезона-2021/22.

Напомним, в июле сборная России по волейболу под руководством Саммельвуо выиграла Лигу наций, а в августе отобралась на Олимпийские игры в Токио, победив во всех трех матчах квалификации. 12 сентября стартует мужской чемпионат Европы по волейболу.

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