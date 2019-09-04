Нападающий «Зенита» Артём Дзюба признан лучшим игроком петербургского клуба по итогам августа.

«Зенит» провел голосование среди болельщиков, Дзюбе отдали предпочтение 34,58% поклонников команды. На втором месте расположился колумбиец Вильмар Барриос — ему досталось 21,58% голосов. Третьим стал украинский защитник Ярослав Ракицкий, за которого проголосовали чуть более 15% опрошенных.

Напомним, в августе Дзюба принял участие в четырех матчах в составе «Зенита» и отметился двумя забитыми мячами. Форвард поразил ворота «Краснодара» и «Динамо». Также Артём записал на свой счёт одну результативную передачу.

После восьми туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» имеет 17 очков и делит лидерство с «Ростовом» и «Краснодаром». Сейчас Дзюба находится в расположении сборной России и готовится к отборочным матчам чемпионата Европы-2020.