В китайском Шэнчьжэне завершился хоккейный матч между пекинским «Куньлунем» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча проходила в рамках регулярного чемпионата КХЛ и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Счёт был открыт на 8-й минуте первого периода, отличился защитник уфимцев Михаил Пашнин. В роли его ассистентов выступили Теэму Хартикайнен и Владимир Жарков.

Второй игровой отрезок прошел без заброшенных шайб, а в третьем периоде «Салавату» удалось удвоить своё преимущество. Автором забитого гола стал нападающий Максим Майоров, ассистентские очки на свой счёт записали Никита Сошников и Александр Бурмистров. «Куньлунь» пропустил, владея численным преимуществом.

Накануне команды также встречались между собой, но сильнее оказался китайский клуб — 4:3 по буллитам.