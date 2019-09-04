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  • 17:55,  4 сентября 2019
Футбол
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Сборная России вылетела в Глазго на матч с Шотландией

Сборная России вылетела в Глазго на матч с Шотландией
Полузащитник сборной России Александр Головин. Фото: твиттер сборной России

Сборная России по футболу отправилась в Шотландию, где проведет матч отбора на чемпионат Европы 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Напомним, матч с Шотландией состоится в пятницу, 6 сентября. Игра будет проходить на стадионе «Хэмпден Парк».

Прилетев в Шотландию, команда на следующий день проведет одну тренировку. 7 сентября игроков ждёт восстановительное занятие, после которого сборная отправится в Калининград. 9 сентября российские игроки вернутся в Москву.

После четырех туров сборная России располагается на втором месте в своей отборочной группе, уступая Бельгии три очка.

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