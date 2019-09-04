Сборная России вылетела в Глазго на матч с Шотландией

Сборная России по футболу отправилась в Шотландию, где проведет матч отбора на чемпионат Европы 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Напомним, матч с Шотландией состоится в пятницу, 6 сентября. Игра будет проходить на стадионе «Хэмпден Парк».

Взлетаем! ✈️ Не скучайте, скоро увидимся 🙌👋 pic.twitter.com/ntVCKgJZkc — Сборная России (@TeamRussia) September 4, 2019

Прилетев в Шотландию, команда на следующий день проведет одну тренировку. 7 сентября игроков ждёт восстановительное занятие, после которого сборная отправится в Калининград. 9 сентября российские игроки вернутся в Москву.