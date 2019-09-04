В Челябинске проходит матч между «Трактором» и петербургским СКА. После первого периода гости ведут со счётом 1:0.

Единственная шайба была заброшена на 13-й минуте, отличился нападающий Владимир Ткачев. Ассистентские очки себе в актив занесли Йори Лехтеря и Сергей Плотников.

Напомним, команды встречаются в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который стартовал 1 сентября.

Петербургские армейцы начали турнир с победы, уверенно переиграв магнитогорский «Металлург» на старте чемпионата. Игра состоялась 2 сентября и закончилась победой СКА со счётом 3:1. «Трактор», напротив, открыл новый сезон поражением от «Витязя». В домашнем матче челябинский клуб уступил со счётом 2:4.