В Китае завершился матч первого группового этапа Кубка мира по баскетболу между сборными России и Аргентины. Подопечные Сергея Базаревича уступили со счётом 61:69.

Россияне хорошо провели стартовую четверть и закончили её с преимуществом в шесть очков. Во втором игровом отрезке аргентинцы ответили мощным рывком и оторвались от российской команды. На большой перерыв подопечные Базаревича ушли, проигрывая шесть очков.

В третьей четверти аргентинцы вновь оказались сильнее, хотя обе команды провели нерезультативный отрезок. Россияне набрали 7 очков, их соперники — 13.

В решающей десятиминутке игроки российской команды набрали 11 очков меньше чем за 4 минуты, но спасти матч так и не смогли.

Напомним, ранее сборная России уже гарантировала себе выход во второй групповой этап, обыграв Нигерию и Южную Корею.