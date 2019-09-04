Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб уже строит планы на зимнее трансферное окно.

«Держим в уме зимнее трансферное окно, есть возможность и планы по приобретению игрока на роль „десятки“, — сказал Медведев, слова которого приводит Радио „Зенит“.

Напомним, нынешним летом петербуржцы усилились нападающим «Барселоны» Малкомом, защитниками Дугласом Сантосом, Вячеславом Караваевым и Йорданом Осорио. Последний перешел в «Зенит» на правах аренды. Также состав пополнил полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин, до этого успевший провести неделю в «Рубине». Кроме того, «Зенит» вернул своего воспитанника вратаря Александра Васютина из «Сарпсборга».

После восьми туров чемпионата России «Зенит» имеет 17 набранных очков и делит лидерство с «Ростовом» и «Краснодаром».