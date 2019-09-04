«Яндекс» будет транслировать матчи Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне-2019/20. Отмечается, что просмотр игр будет бесплатным для российских зрителей.

«Яндекс» будет осуществлять трансляции с помощью своего видеосервиса, они будут доступны на всей территории России. Во время матчей болельщики смогут общаться в чатах с помощью комментариев и эмодзи.

Ранее матчи НХЛ можно было посмотреть на «Евроспорте», который владел правами с 2016 по 2019 год. Канал транслировал по десять матчей регулярного сезона в неделю, а также стадию плей-офф в полном объёме.

Напомним, в минувшем сезоне победителем Кубка Стэнли стал «Сент-Луис Блюз», в составе которого трофей завоевал российский нападающий Владимир Тарасенко.