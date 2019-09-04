Российский биатлонист Игорь Малиновский прокомментировал конфликтную ситуацию вокруг подписания контрактов с СБР, которая разрешилась в конце августа. Сам спортсмен поставил свою подпись ещё в мае.

При этом Малиновский отметил, что позиция биатлонистов ему близка, так как они отстаивали интересы всей команды. По мнению биатлониста, требования спортсменов были обоснованными. «Конечно, у нас лошадиный вид спорта, но не всегда в должной мере оплачивается. Мы гробим своё здоровье», — сказал Малиновский, слова которого приводит «Советский спорт».

Также спортсмен считает, что никто не отстранил бы биатлонистов от участия в Кубке мира, если бы они не подписали контракт с СБР. «Насколько я знаю, IBU оплачивает все расходы на участие в Кубке мира спортсменам из топ-25», — заявил Малиновский.